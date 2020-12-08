Индию скосил новый вирус

Вспышка заболевания неустановленной природы поразила индийский город Элуру в южном штате Андхра-Прадеш. Причем новая болезнь пришла в Индию аккурат в разгар пандемии коронавируса. Страна занимает второе место в мире по количеству заболевших Covid — почти 9,7 млн человек и третье по числу скончавшихся — свыше 140 тысяч.

Андхра-Прадеш с более чем 800 тысячами заразившихся Covid — третий по данному показателю среди 28 штатов и восьми союзных территорий Индии.

По словам медиков, проявления новой болезни многообразны. Основные — тошнота, судороги, потеря сознания.

У всех госпитализированных тесты на коронавирус, как и вообще любую вирусную инфекцию, оказались отрицательными.

«У заболевших, особенно детей, все начиналось с жжения в глазах. Затем следовал внезапный приступ рвоты, потом потеря сознания или припадок, похожий на эпилептический», — рассказал газете Indian Express врач из больницы в Элуру.

70 пациентов уже выписаны, остальные продолжают лечение.

Главный министр штата Джаганмохан Редди заявил, что для выяснения причин заболевания в Элуру командированы специалисты, и что он собирается встретиться с больными и их семьями.

«Посетив места, где заболели люди, мы исключили заражение воды или воздуха в качестве причины, — заявил Кали Кришна Шринавас. — Это какое-то загадочное заболевание, и только лабораторные исследования помогут разобраться, что оно собой представляет». (korrespondent.net)