Правительство Индии запускает долгосрочную дипломатическую кампанию, в рамках которой будут возвращены тысячи драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период.

Как передает #, об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.

«Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи», — говорится в публикации.

В частности, Индия планирует вернуть один из самых известных в мире бриллиантов «Кохинор».