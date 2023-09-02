Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на орбиту Земли автоматическую космическую станцию по изучению Солнца Aditya-L1. Об этом сообщил представитель ISRO, передает ТАСС.

Стар ракета-носителю PSLV-C57 был дан в 11:50 по местному времени (10:20 бак.вр.) с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Через час с небольшим Aditya-L1 вывели на заданную орбиту.

Станция Aditya-L1 стала первой в Индии космической миссией типа обсерватории для изучения Солнца. После того как в течение четырех месяцев аппарат пролетит 1,5 млн км, он выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца находятся на одном уровне.