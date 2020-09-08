Индия обвинила китайских военных в новых провокациях на границе

Индийская сторона обвинила армию Китая в новых провокациях на линии контроля, которая разделяет эти два государства. Об этом сообщает во вторник министерство обороны Индии в заявлении, размещенном на официальном сайте правительства страны.

Минобороны Индии отмечает, что 7 сентября китайские войска попытались сблизиться с одним из передовых индийских подразделений на линии контроля, но были остановлены. После чего военнослужащие Народно-освободительной армии Китая произвели несколько выстрелов в воздух в попытке запугать индийскую сторону.

«Индийские войска не совершали нарушений в районе линии контроля и не прибегали к использованию каких-либо агрессивных средств, в том числе к стрельбе», — отмечает Минобороны.

Индийская сторона утверждает, что именно китайские военнослужащие нарушают двусторонние соглашения и проводят «агрессивные передвижения», в то время как на военном, дипломатическом и политическом уровнях стороны пытаются урегулировать ситуацию. Комментария китайской стороны пока не последовало.