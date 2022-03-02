Индия эвакуировала из Украины 12 тыс. своих граждан, в основном студентов.

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла.

«Мы эвакуировали 12 тыс. сограждан из Украины. Там сейчас находятся 8 тыс. индийцев, половина из них — на востоке Украины, в основном в Харькове и Сумах. Мы должны быть готовы к проведению их эвакуации как в восточном, так и в западном направлении. Для этого Индия обратилась с просьбой к российской и украинской сторонам о создании коридоров безопасности», — цитирует газета Times of India выступление дипломата.

Более 1 300 выехавших с украинской территории индийских граждан были возвращены за минувшие 24 часа на родину шестью эвакуационными рейсами из соседних с Украиной государств. В течение трех ближайших дней Индия запланировала организовать 26 эвакуационных рейсов для возвращения граждан. Рейсы организуются из Румынии, Венгрии, Польши и Словакии.

К операции по эвакуации 2 марта присоединились военно-транспортные самолеты ВВС Индии С-17 Globemaster. В ночь на среду первый С-17 вылетел в Румынию, пишет Times of India.