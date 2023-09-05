Индийские астрономы из Университета Крайста в Бангалоре обнаружили новую кольцевую галактику в 1,8 млрд световых лет от Земли. Звездная система получила обозначение DJ0240. Исследование опубликовано на научном портале arXiv.

По словам исследователей, обнаруженная ими галактика, вероятно, принадлежит к редкому классу галактик с полярными кольцами (ГПК), состоящими из газа и звезд. На сегодня ученым известно о более 400 кандидатах в космические структуры такого типа, однако лишь 10 из них были подтверждены как настоящие ГПК в результате последующих наблюдений.

Анализируя полученные изображения, команда обнаружила, что кольцо DJ0240 оказалось в три раза шире родительской галактики и отличается от нее синим оттенком. Синий цвет указывает на продолжающиеся процессы образования звезд в кольцевом образовании.

Индийские астрономы назвали обнаружение новой галактики редкого типа счастливой случайностью.