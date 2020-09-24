Инаугурация или Отречение?

Успел-таки узурпатор вступить в должность президента до истечения предусмотренного срока. Только смысл-то какой в такой спешке был?

Хотел придать законность своему президентству, «коронуясь» в срок? Зачем же? Ведь он нарушил законы страны со дня последних президентских выборов уже неисчислимое количество раз. И когда объявил себя победителем, сфальсифицировав выборы, и когда изгнал из страны набравшего большее количество голосов кандидата, и когда поднял руку на протестующий против этого народ. Мог преступить закон еще раз.

Да, по действующему в Республике Беларусь законодательству избранный президент должен принять присягу не позднее двух календарных месяцев с даты выборов, то есть не позднее 9 октября. И вступить в должность не позднее, чем в течение последующей за этим календарной недели. То есть, инаугурация избранного президента Беларуси должна была состояться до 9 октября, в противном случае с 9 октября он бы утратил легитимность. Но так ведь признавать Лукашенко легитимным президентом отказывается весь демократический мир — Германия, Польша, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, США, Канада, Украина, Нидерланды. Не признает его главой государства и собственный народ, который вышел на улицы городов, чтобы выразить свой протест, и снова людей разгоняли водометами и дубинками.

Не случайно Лукашенко решил вступить в должность тайно, без оповещения общественности. Что такое легитимность? Оно означает согласие народа с властью, его добровольное признание за ней права принимать решения. Но коли узаконивание права на правление происходит тайно, втихаря от электората, без присутствия послов зарубежных стран, а восхождение на престол – на плечах ОМОНа и армии, то это еще раз доказывает – произошел захват власти кучкой заговорщиков во главе с экс-президентом, иначе на улицы и площади городов наряду с протестующими выходили бы и сторонники Лукашенко. Да и в тайной инаугурации в этом случае не было бы надобности. А так, и сам Лукашенко подтверждает, что с его стороны произошла узурпация власти и его президентство незаконно. Коли нет публичного подтверждения законности процедуры инаугурации со стороны народа и политического сообщества, о какой легитимизации может идти речь? Само действо предполагает публичность. А Лукашенко перепутал понятия «таинство» и «тайно», осуществив церемонию втайне от всех. И даже клятву вместо него по телевизору зачитывал диктор. Тем самым он продемонстрировал свое отречение от народа, в том числе от той его небольшой части, которая действительно проголосовала за него.

И что же, теперь Лукашенко снова президент — без клятвы, без одобрения народа, без признания мира? Но с признанием своей нелегитимности. Жизнь сыграла с ним злую шутку – тайное проведение церемонии инаугурации, предназначенной закрепить за ним законное правление, по факту дало обратный эффект и подтвердило, что Лукашенко узурпатор. И сей факт признал он сам, организовав тайное восхождение на престол. Но фарс не удался.