Инаугурации нового президента Молдовы состоится в конце декабря

Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что инаугурация нового главы республики запланирована на 24-25 декабря.

«Выборы показали, что поддержку в стране имеют два политика – Игорь Додон с левой стороны и Майя Санду с правой стороны. Хорошо бы, чтобы в ближайшее время состоялась встреча, чтобы мы обсудили, как будет проходить передача власти», — сказал он в видеообращении, трансляция которого идет в Facebook.

По его словам, 24-25 декабря планируется инаугурация, служба протокола администрации президента в ближайшее время свяжется с штабом Санду.

Додон отметил, что считает Санду законно избранным президентом.

16 ноября ЦИК Молдовы по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.