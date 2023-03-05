В Пакистане полицейские приехали в резиденцию бывшего премьера Имрана Хана для его ареста.

Ранее суд Исламабада выдал соответствующий ордер. Поводом стал тот факт, что Хан постоянно пропускает слушания по делу о продаже подарков от иностранных лидеров.

Полиция пакистанской столицы официально сообщила о том, что собирается взять политика под стражу и что против тех, кто будет препятствовать правосудию, будут приняты меры.

Экс-глава правительства ответил на это записью в соцсетях: он заявил, что если и отправится в Исламабад, то своим ходом.

У стражей правопорядка арестовать Имрана Хана не получилось, а к его резиденции стягиваются толпы сторонников, передает телеканал «Россия 24».

Парламент Пакистана отстранил Имрана Хана от поста премьера в апреле прошлого года, выразив ему вотум недоверия. Новым главой правительства тогда стал лидер Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф.