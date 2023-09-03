На Бакинском олимпийском стадионе отгремел концерт известной группы Imagine Dragons, сообщает #.

Это было шоу в рамках мирового тура Mercury, стартовавшего в июле этого года. Шоу подобного масштаба прошло в Баку впервые, а учитывая, что мировые звезды вообще редко делают остановки в нашем городе, то концерт запомнился всем и каждому!

Поклонники Imagine Dragons из соседних стран также не упустили возможность встретиться со своей любимой группой, поэтому на стадионе было множество туристов из России, Казахстана, Грузии и др.

На высочайшем уровне была организована безопастнось всех зрителей. По всей территории стадиона и почти до станции метро «Кероглу» был выстроен полицейский патруль. Посетителям не разрешалось проносить на стадион даже воду, а купленные бутылки на стадионе подавались исключительно в пластиковых стаканах. В нескольких точках на стадионе была организована продажа мерч продукции Imagine Dragons.

Организатором концерта выступила компания iTicket Production.

Громадная фан зона была разделена на два сектора, один из которых был организован в непосредственной близости от сцены. Разговоры среди женской части поклонников накануне старта сводились к одному — решится ли их любимчик, солист Дэн Рейнольдс на стиль топлес в Баку, или нет.

Майку, в итоге, Дэн все же снял, чем вызвал бурный восторг у всех зрителей на стадионе, но, куда больший восторг и овации на бакинцев, конечно же произвела его энергетика и потрясающий голос.

Творчество Imagine Dragons давно и прочно завоевало мир.

Дэн Рейнольдс является основателем группы, вокалистом, также он играет на бас-барабане, малом барабане, клавишных, акустической гитаре и является автором всех песен группы.

Певец весь вечер общался с публикой, очень мотивационно и красиво говорил о любви к жизни, дружбе, о своей маме, о том, как он бесконечно благодарен ей за каждый шаг своей жизни.

Слушать Дэна были сплошное удовольствие — что в речах, что в песнях. Неповторимый драйв концерта заворожил всех присутствующих, в том числе и звезд.

«Плюс одна мечта в копилку», — написал популярный певец Jony, который специально прилетел на концерт из Москвы и составил компанию на трибуне народному артисту Азербайджана EMINу.

Сам EMIN также остался доволен увиденным и сообщил своим поклонникам, что «Это было невероятно».

Прощаясь с публикой, Рейнольдс признался всем в любви:

«Мы любим вас!», и зал ответил завораживающими огоньками на своих телефонах и нескончаемыми аплодисментами и выкриками.