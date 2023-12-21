Сегодня наша страна является свидетелем исторического события. В 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди встречаются команды «Карабаха» Агдама и MOİK Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева пришли на стадион, чтобы посмотреть матч.

Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на стадионе перед матчем.

«Проведение этого футбольного матча в Ханкенди имеет огромный смысл. Ханкенди – древний азербайджанский край. Это село было основано Карабахским ханом, а после этого азербайджанскими архитекторами и строителями на средства Азербайджанской Республики был создан крупный город», — сказал Ильхам Алиев во время выступления.

«К сожалению, в течение тридцати лет в городе Ханкенди находилось логово сепаратистов, этот город превратился в символ сепаратизма. Армения, удерживавшая под оккупацией наши земли на протяжении тридцати лет, думала, что сможет делать это вечно. Мы, славная азербайджанская Армия, доказали им и всему миру, что это наша историческая и исконная земля, хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ. Мы должны были вернуться сюда и мы вернулись», — отметил глава государства.