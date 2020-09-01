Илон Маск рассказал, когда состоится первый полет Starship на орбиту

Изобретатель-миллиардер Илон Маск пообещал, что пилотируемый корабль Starship может полететь на околоземную орбиту уже в следующем году.
В ходе выступления в понедельник Маск сообщил, что орбитальный полет Starship может состояться, «вероятно, в следующем году».
При этом он отметил, что первые полеты «могут не сработать». «Мы находимся на неизведанной территории», — пояснил Маск.
Пока что прототип корабля Starship поднимался лишь на высоту 150 метров в ходе испытаний в августе, а ряд предыдущих испытаний закончились взрывами. Корабль предназначается в конечном итоге для полетов на Марс.
Маска и его компанию SpaceX в прошлом критиковали за слишком амбициозные прогнозы развития технологий, однако инвесторы верят в харизматичного изобретателя. В понедельник Маск разбогател сразу на 8 миллиардов долларов после того, как подскочили акции другого его детища — производителя электромобилей Tesla.(РИА Новости)
| 2020-09-01T08:12:05+04:00 1 сентября 2020, 10:33|

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