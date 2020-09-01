Илон Маск рассказал, когда состоится первый полет Starship на орбиту

Изобретатель-миллиардер Илон Маск пообещал, что пилотируемый корабль Starship может полететь на околоземную орбиту уже в следующем году.

В ходе выступления в понедельник Маск сообщил, что орбитальный полет Starship может состояться, «вероятно, в следующем году».

При этом он отметил, что первые полеты «могут не сработать». «Мы находимся на неизведанной территории», — пояснил Маск.

Пока что прототип корабля Starship поднимался лишь на высоту 150 метров в ходе испытаний в августе, а ряд предыдущих испытаний закончились взрывами. Корабль предназначается в конечном итоге для полетов на Марс.