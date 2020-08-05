Илон Маск после испытаний Starship оценил реальность полетов на Марс

Прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, успешно совершил первый испытательный полет, сообщил в среду специализированный портал space.com.
Запуск состоялся во вторник в деревне Бока-Чика в штате Техас в 18.57 по местному времени (2.57 мск среды). Прототип корабля Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета.
«(Возможность полета на) Марс выглядит реальной», — написал Маск в Twitter после испытаний.
В феврале еще один прототип — Starship SN1 — разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.