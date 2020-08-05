Илон Маск после испытаний Starship оценил реальность полетов на Марс

Запуск состоялся во вторник в деревне Бока-Чика в штате Техас в 18.57 по местному времени (2.57 мск среды). Прототип корабля Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета.

«(Возможность полета на) Марс выглядит реальной», — написал Маск в Twitter после испытаний. Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип — Starship SN3 — лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором. В феврале еще один прототип — Starship SN1 — разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.