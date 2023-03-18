В Twitter в скором времени может появиться нейросеть, которая будет обнаруживать и выделять посты, созданные для манипуляции общественным мнением. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил генеральный директор одноименной компании Илон Маск.

«В ближайшие месяцы мы начнем использовать искусственный интеллект для обнаружения и выделения манипуляций общественным мнением на этой платформе. Посмотрим, что принесет этот программный комплекс из отдела психологии…» – написал Маск.

Пост главы Twitter за несколько часов набрал более 12,5 млн просмотров, 114 тыс. лайков и почти 17 тыс. репостов.

Похоже, Илон Маск серьезно озабочен механизмами рекомендательного алгоритма в Twitter. Прежде он написал, что 31 марта 2023 года компания опубликует исходный код соцсети, который касается рекомендаций. По словам Маска, он слишком сложен и не до конца понят штатными сотрудниками.