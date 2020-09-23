Маск обещает представить «привлекательный электромобиль за $25 тыс.» через 3 года

Американская компания Tesla намерена выпускать новые аккумуляторы для автомобилей с электродвигателями, они будут значительно мощнее современных аналогов. Об этом заявил во вторник глава Tesla Илон Маск на презентации, которую транслировали на сайте компании.

Предприниматель выразил обеспокоенность в связи с тем, что Tesla «пока не представила по-настоящему доступный автомобиль». «Мы сделаем это в будущем», — сказал Маск. «Чтобы добиться этого, нам нужно снизить стоимость батарей», — отметил он.

Новое устройство на данный момент называется 4680. Оно будет иметь цилиндрическую форму. На продемонстрированных Маском слайдах уточняется, что емкость новых аккумуляторов будет примерно в пять раз выше, чем у тех, которые компания в настоящее время массово применяет в выпускаемых ею электрокарах.

Как пояснил главный технический специалист Tesla Дрю Бэглино, также выступавший на презентации, «энергии в пять раз больше, мощность в шесть раз выше».

По словам Маска, новые устройства позволят существенно увеличить дистанцию, которую машины смогут проехать без дополнительной зарядки. Кроме того, в перспективе это приведет к снижению стоимости автомобилей. Предприниматель выразил уверенность в том, что «примерно через три года» компания сможет представить «привлекательный электромобиль за $25 тыс.». По словам Маска, этими машинами можно будет управлять с помощью компьютера, полностью без участия водителя.

Ожидается, что новые аккумуляторы начнут производить к концу 2021 года, предположительно сначала в Калифорнии.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем. (ТАСС)