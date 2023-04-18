Предприниматель Илон Маск объявил о старте предзаказа на ручные газовые горелки в виде ракеты SpaceX Starship. Пост о новинке появился в Twitter-аккаунте миллиардера.

«Мини-Starship с огнем!» — так прокомментировал новый товар Маск.

На сайте официального магазина SpaceX горелку предлагается использовать для того, чтобы «карамелизировать сахар на крем-брюле или расплавить немного сыра».

«Ручная горелка Starship, созданная для генерации ветрозащитного пламени, облегчит работу по обжариванию всего, от стейка до безе. За пределами кухни вы можете использовать Starship, чтобы зажечь свечи или камин. Кому нужны дурацкие спички, когда в ваших руках сила ракеты?», — гласит описание товара.

Горелку также можно поставить на полку в качестве коллекционной фигурки. Масштаб по отношению к настоящей ракете Starship составляет 1:200. Стоимость новинки — $175. Первые поставки горелки ожидаются в третьем квартале 2023 года.