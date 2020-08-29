Мозговые чипы компании Neuralink были успешно имплантированы в мозг свиньи, сообщил глава компании Илон Маск в ходе презентации, передает Газета.Ру.

Чипы Neuralink по размеру меньше монеты и могут быть полностью скрыты после имплантации, рассказал Маск. Прототипы чипов были имплантированы в мозг свиней, одна из них живет с чипом на протяжении двух месяцев.

Кроме того, в ходе презентации была продемонстрирована свинья, из мозга которой чип был успешно извлечен без вреда для животного. Еще одной свинье исследователи вживили сразу два чипа, чтобы продемонстрировать возможность параллельной работы нескольких устройств.

Чипы Neuralink позволяют следить за активностью осязательных центров мозга по беспроводному каналу связи, пояснил Маск. По его словам, данная технология в будущем может помочь людям, страдающим от нарушений работы головного или спинного мозга.