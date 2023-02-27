Twitter уволила топ-менеджера Эстер Кроуфорд, которая руководила несколькими проектами внутри компании, в том числе разработкой платной подписки Twitter Blue, учрежденной Илоном Маском. Об этом сообщает портал The Verge.

Кроме того, Кроуфорд была ответственной за создание и внедрение платежного сервиса Twitter, который так и не был запущен. Репортер The Verge Алекс Хит утверждает, что увольнение Кроуфорд, а также остальных продакт-менеджеров означает, что генеральный директор компании Илон Маск готовится «установить новый режим» в компании.

«Бывшие сотрудники считают, что Маск готовится установить новый режим [в Twitter] и поэтому он проводит зачистки. Иначе в этих увольнениях нет смысла», — заявил Хит в своих социальных сетях. В своем недавнем интервью Маск сообщил о том, что ему нужно «стабилизировать компанию и удостовериться в ее финансовом здоровье», прежде чем он оставит свой пост и найдет себе замену на посту руководителя.