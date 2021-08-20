Компания Tesla Inc анонсировала появление в 2022 году прототипа модели робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки, сообщает специализированный портал Teslarati.
Презентация новинок состоялась на мероприятии, посвященном искусственному интеллекту, в калифорнийском городе Пало-Альто, где расположена штаб-квартира компании.
Высота робота составит 172 сантиметра, вес – 57 килограммов. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Его руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов, а обратная связь по выполняемым усилиям обеспечит баланс и подвижность робота.