Ильхам Алиев: «За 44 дня Азербайджан одержал блестящую победу над Арменией»

«Сегодня исторический день. Сегодня на площади Азадлыг проходит Парад Победы».

Как передает АПА, об этом сегодня в ходе выступления на проходящем на площади Азадлыг Параде Победы заявил Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев.

«За 44 дня Азербайджан одержал блестящую победу над Арменией. Положен конец оккупации. Каждый день этих 44 дней — наша славная история. Каждый день азербайджанская армия продвигалась вперед».

Верховный Главнокомандующий сказал, что каждый день освобождались новые села, города, поселки, высоты: «Азербайджанский солдат, азербайджанский офицер сражались для одной цели — положить конец этой оккупации, несправедливости, чтобы восторжествовала историческая справедливость. И мы этого добились».

Ильхам Алиев отметил, что рад присутствию на параде президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана: «В то же время, в параде принимает участие большая делегация из Турции, турецкие солдаты и офицеры. Это еще раз показывает наше единство, нашу дружбу, братство».