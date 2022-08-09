9 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Конье премьер-министра Государства Палестина Мухаммеда Штайе.

Как сообщает АПА, Мухаммед Штайе передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.

Глава государства выразил признательность за приветствия и просил передать его приветствия Махмуду Аббасу.

Мухаммед Штайе поблагодарил главу государства за солидарность Азербайджана с Палестиной, оказываемую им поддержку и гуманитарную помощь. Отметив успешное развитие двусторонних связей в различных областях, премьер-министр подчеркнул взаимную поддержку в рамках Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения. Премьер-министр Государства Палестина передал поздравления с успехами, достигнутыми Азербайджаном во всех сферах. Мухаммед Штайе поднял вопрос об открытии посольства Азербайджана в Палестине.

Выразив признательность за добрые слова, Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанский народ солидарен с палестинским народом. С удовлетворением вспомнив визит Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса в нашу страну и общение с ним, Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение расширения сотрудничества в политической, экономической сферах, в области образования, культуры и спорта.

Коснувшись обучения палестинских студентов в нашей стране, Президент Ильхам Алиев отметил гранты, выделяемые им государством, и выразил готовность Азербайджана увеличить эти гранты.