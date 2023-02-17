Как сообщает АПА, Президент Ильхам Алиев поздравил Йоава Галанта с назначением на должность министра обороны, с удовлетворением отметил контакты и телефонные разговоры между ним и министром обороны Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Израилем носят дружеский и партнерский характер, успешно развиваются в различных областях, в том числе в оборонной и военно-технической сфере.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что начало деятельности в скором времени посольства Азербайджана в Израиле внесет еще больший вклад в развитие связей.

Министр Йоав Галант передал главе государства приветствия руководства Государства Израиль.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и просил передать его приветствия руководству Государства Израиль.

Министр Йоав Галант выразил удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Израилем, с удовлетворением вспомнил совершенный им в свое время визит в Азербайджан, отметил, что условия, созданные для жизни еврейской общины в городе Губа, произвели на него глубокое впечатление.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.