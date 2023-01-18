Отметим, что 17 января прибывший в Давос для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с исполнительным директором и акционером нидерландской компании Damen Shipyards Group Арноутом Даменом, вице-президентом компании CISCO по глобальным инновациям Гаем Дидрихом, а также с председателем компании Fortesque Future Industries Эндрю Форестом.