Президент Ильхам Алиев во вторник в Шуше принял участие в церемониях открытия и закладки фундаментов ряда социально-экономической инфраструктуры и культурных объектов.

Так, с участием Алиева состоялось открытие Центра инновационных технологий «Электрические сети города Шуша» ОАО «Азеришыг» и улицы Ататюрка.

Глава государства был также проинформирован о работе, которая будет проделана на улицах Карабах и Садыгджана. На улице Карабах Алиев символически заложил фундамент административного здания.

Кроме того, глава государства и открыл указательные таблички на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана.

Он также посетил отреставрированную могилу просветителя Мир Мохсуна Навваба Карабаги на поляне Джидыр-дюзю.

Далее Алиев принял участие и на церемонии открытия после реставрационных работ в городе Шуша усадебного комплекса Мехмандаровых.