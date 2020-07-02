Ильхам Алиев утвердил соглашение о взаимной отмене виз с Турцией View Larger Image Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 июля утвердил соглашение «О взаимной отмене виз между правительствами АР и Турции». Текст документа опубликован АЗЕРТАДЖ. Соглашение было подписано в Баку 25 февраля 2020 года. Редакция| 2020-07-02T13:15:38+04:00 2 июля 2020, 13:40| (Пока оценок нет)| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Метаморфоза бакинского поселка - ФОТОСЕССИЯНигяр Нариманбекова: Прямо из аэропорта нас увезли…Ильхам Алиев о ситуации с коронавирусом и принятых мерахАкадемик Ягуб Махмудов призвал пересмотреть решение… В рубрике Почему зачастил Лукашенко в стан «врага»? Gallery Почему зачастил Лукашенко в стан «врага»? 2 июля 2020, 12:55 Азербайджан принимает участие в первом в истории виртуальном саммите ЕС Gallery Азербайджан принимает участие в первом в истории виртуальном саммите ЕС 2 июля 2020, 11:22 Тофиг Зульфугаров: «Эти депутаты должны сидеть в российской Думе, а не в Милли Меджлисе» Gallery Тофиг Зульфугаров: «Эти депутаты должны сидеть в российской Думе, а не в Милли Меджлисе» 2 июля 2020, 11:03 Госнефтефонд включил режим экономии из-за рекордно высоких мартовских продаж валюты Gallery Госнефтефонд включил режим экономии из-за рекордно высоких мартовских продаж валюты 2 июля 2020, 10:00 Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами» Gallery Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами» 2 июля 2020, 09:24