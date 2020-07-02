Ильхам Алиев утвердил соглашение о взаимной отмене виз с Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 июля утвердил соглашение «О взаимной отмене виз между правительствами АР и Турции».

Текст документа опубликован АЗЕРТАДЖ.

Соглашение было подписано в Баку 25 февраля 2020 года.

| 2020-07-02T13:15:38+04:00 2 июля 2020, 13:40|12345 (Пока оценок нет)
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