Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня отправится с рабочим визитом в Грузию.

Информацию распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.

В рамках визита Президент Ильхам Алиев встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Отмечается, что в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели состоится церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступят с совместными заявлениями для прессы в 14:00.