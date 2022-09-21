«Если враг предпримет провокацию против нас, мы дадим достойный ответ».

Об этом 21 сентября заявил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении во время поднятия флага Азербайджана в городе Лачин.

Он отметил, что в нынешней ситуации Армения должна хорошо подумать.

«Никто не может говорить с нами на языке ультиматума, и пусть они ни на кого не надеются. Вновь хочу заявить, что нас никто и ничто не может остановить. Мы сторонники права, справедливости, международного права, и защищаем, защищали и восстановили нашу территориальную целостность. Мы смогли показать всему миру на что способны, освободили нашу землю силовым путем, и мы гордимся этим. Этим гордится весь Азербайджанский народ, все азербайджанцы мира. Мы гордимся нашими шехидами, нашей Армией, нашими военнослужащими. Развевающийся сегодня здесь наш трехцветный Флаг является символом нашей Победы», — подчеркнул глава государства.