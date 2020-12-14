Ильхам Алиев: «Санкции США против Турции из-за С-400 неприемлемы»

Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции со стороны США против Турции из-за приобретенного у России ЗРК С-400. Несправедливо вводить санкции против Турции, если некоторые страны-члены НАТО используют аналогичную систему ПВО. Глава государства оценивает данную ситуацию как проявление двойных стандартов и незаконности.

Как сообщает Report, об этом заявил прессе помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал: «Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что эти санкции не помешают усилиям Турции по укреплению ее обороноспособности. Предложения Турции обсудить этот вопрос объективно и политически беспристрастно в рамках соответствующей рабочей группы не получили адекватного ответа.

Азербайджан поддерживает Турцию, Турция поддерживает Азербайджан, и наши страны всегда рядом друг с другом.

Участие президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Параде Победы в Баку 10 декабря является еще одним примером единства Азербайджана и Турции».