Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 августа подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку.

Текст документа опубликован на сайте president.az.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автодорог на указанной территории из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете АР на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог выделяется 1 600 000 манатов.