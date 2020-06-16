Ильхам Алиев провел видеоконференцию с вице-президентом Microsoft

16 июня по инициативе компании Microsoft состоялась видеоконференция между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, вице-президентом компании Филиппом Рогом, руководителем по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанна-Луис и другими представителями компании Microsoft.

Как сообщает Report, в видеоконференции с азербайджанской стороны приняли участие помощник президента Шахмар Мовсумов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.