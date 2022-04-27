27 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрикой Олсон.

Как сообщает АПА, в делегацию входят главный советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер, посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, в Грузии — Келли Дегнан и в Армении — Линн Трейси.

На встрече были проведены широкие обсуждения перспектив развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США. Также было подчеркнуто, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США. Было отмечено, что за это время между нашими странами были установлены успешные связи сотрудничества, в частности, осуществлялось тесное сотрудничество в энергетической сфере.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, были обсуждены вопросы проведения переговоров, открытия коммуникаций для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подготовки мирного договора. Президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская делегация готова к началу переговоров по мирному договору.

Глава государства отметил разрушения, совершенные Арменией на наших территориях в период оккупации, длившейся около 30 лет, разрушение наших материально-культурных памятников, более 60 мечетей и использование их в качестве скотного двора. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в период оккупации Арменией на наших территориях было захоронено большое количество мин. Глава государства также подчеркнул проблему мин, стоящую в настоящее время перед Азербайджаном, в частности, важность поддержки США в данном вопросе.

В ходе беседы глава государства отметил, что со времен Первой Карабахской войны более 4 тысяч наших соотечественников считались пропавшими без вести, многие из них подвергались пыткам и были убиты и похоронены в массовых могилах. Глава государства подчеркнул важность информирования Арменией о местах этих захоронений и отметил в связи с этим необходимость поддержки правительства США.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам обеспечения устойчивого мира, стабильности, безопасности в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.