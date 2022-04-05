5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателя Израильско-Азербайджанской совместной межправительственной комиссии, министра туризма Израиля Йоэля Развозова.

Отметив успешное развитие связей между нашими странами, глава государства подчеркнул важность функционирования торгового представительства Азербайджана и открытия Центра туризма в Израиле. Президент Ильхам Алиев сказал, что взаимные визиты также вносят вклад в развитие связей.

Коснувшись связей в экономической сфере, глава государства отметил значение сотрудничества в энергетическом секторе, подчеркнул, что Азербайджан является одним из важных поставщиков нефти в Израиль. Сообщив, что уже активно вкладываются инвестиции в возобновляемую энергетику в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев сказал, что израильские компании также проявляют интерес к этой сфере в нашей стране, подчеркнул наличие хорошего потенциал для сотрудничества в данном направлении. Отметив опыт израильских компаний в сфере высоких технологий, глава государства сказал, что в этой области также есть хорошие возможности для сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение участием израильских компаний в восстановительной работе и реконструкции на наших освобожденных от оккупации территориях.

Глава государства довел до внимания, что наши страны на протяжении многих лет успешно сотрудничают и в военно-технической сфере.

Президент Ильхам Алиев рассказал о роли наших диаспор, действующих как в Азербайджане, так и в Израиле, в развитии связей, подчеркнул, что представители наших народов веками сосуществовали в условиях дружбы, сказал, что в нашей стране с почтением отмечают участие и отвагу членов еврейской общины во время первой и второй армяно-азербайджанских войн.

Сопредседатель Израильско-Азербайджанской совместной межправительственной комиссии, министр туризма Израиля Йоэль Развозов, в первую очередь, передал главе государства поздравления с началом Рамазана. Подчеркнув, что Азербайджан – прекрасная страна, гость выразил удовлетворение существующими на протяжении многих лет дружескими связями и взаимопониманием между нашими народами. Он сказал, что в Израиле высоко ценят то, что еврейская община живет в нашей стране в условиях мира и спокойствия, подчеркнул, что Азербайджан является образцовой страной в этом отношении.

«Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Мы приветствуем восстановление территориальной целостности Вашей страны. Это очень важно», — сказал гость, выразив надежду на то, что переговоры между Арменией и Азербайджаном будут успешными и послужат делу укрепления стабильности в регионе.

Йоэль Развозов подчеркнул, что израильские компании заинтересованы в участии в различных сферах на освобожденных от оккупации территориях нашей страны, в том числе в области сельского хозяйства, проекте «умный город», в сферах энергетики, водоснабжения и др.

Отметив, что Азербайджан обладает очень хорошим имиджем для бизнеса, министр туризма Израиля сказал, что условия безопасности и гарантии для бизнес-деятельности в нашей стране привлекательны для израильских компаний.

Йоэль Развозов подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.