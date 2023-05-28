Президент позвонил Эрдогану и поздравил его с победой.

Как сообщает АПА, глава нашего государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.

Президент Ильхам Алиев оценил эту победу как доверие турецкого народа к политике, проводимой Реджепом Тайипом Эрдоганом, и выразил уверенность в том, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана всестороннее развитие Турции будет продолжаться и в последующие годы.

Глава государства пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану новых успехов в деятельности во имя процветания турецкого народа и прогресса страны.

Президент Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поздравления и добрые пожелания, а также передал поздравления с Днем Независимости.

Президент Азербайджана выразил благодарность за поздравление.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Аливе пригласил Эрдогана с официальным визитом в нашу страну.

Приглашение было принято с благодарностью.

Главы государств еще раз выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между нашими странами будут и впредь успешно развиваться во всех сферах.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.