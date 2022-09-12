Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник отправил поздравительное письмо королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю его восхождения на престол, сообщил официальный сайт главы государства.

«Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией вызывает удовлетворение. Верю, что традиционно дружеские отношения, связывающие наши страны, наше взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов», — говорится в тексте поздравительного послания.