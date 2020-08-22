Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин Президент, дорогой Брат.

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и братский турецкий народ с открытием крупнейшего в истории Турции месторождения природного газа.

Турция сделала очередной важный шаг в области энергетической безопасности. Разработка газового месторождения принесет пользу братскому народу Турции. Открытие этого месторождения также является олицетворением промышленного потенциала и растущей мощи Турции», — говорится в письме.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Турция на протяжении многих лет успешно реализуют гигантские энергетические и транспортные проекты. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс открывают новые возможности для наших стран и народов и еще больше укрепляют партнерство Азербайджана и Турции.

Ильхам Алиев выразил надежду, что реализуемые в настоящее время Турцией другие проекты по разведке увенчаются успехом.

«Мы радуемся достижениям братской Турции так же, как своим. Уверен, что азербайджано-турецкое братство и дружба будут и дальше развиваться и укрепляться», — говорится в поздравительном письме.

Президент Ильхам Алиев также пожелал братскому народу Турции постоянного благополучия и процветания.