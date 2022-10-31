Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну.

Как сообщает #, в письме говорится:

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш братский народ с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики — Днем Революции, передаю наилучшие пожелания.

1 ноября 1954 года алжирский народ начал освободительную борьбу против колониальной политики. Несмотря на невиданную жестокость, насильственные действия и военные преступления, совершенные колониальными силами против Вашего народа, стремление алжирского народа к независимости не было подорвано, наоборот, национальное единство и солидарность стали еще сильнее.

Сегодняшний уровень отношений между нашими странами, которые связаны традиционными узами дружбы и братства, вызывает удовлетворение, и мы придаем им большое значение.

За минувшие годы двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Алжиром развивалось в конструктивном русле. В этом контексте я хотел бы особо отметить наше основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество в рамках международных организаций, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Уверен, что азербайджано-алжирские отношения, взаимовыгодное сотрудничество совместными усилиями и дальше будут укрепляться и расширяться в интересах наших дружественных стран и народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому алжирскому народу – постоянного благополучия и процветания».