Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 июля подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов.

В распоряжении говорится, что, учитывая нехватку воды, существующую на территории страны, и ситуацию, сложившуюся в водохранилищах, с целью увеличения водных ресурсов, улучшения снабжения потребителей питьевой и оросительной водой утверждается «План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы».

Кабмину поручено:

— утвердить баланс водного хозяйства на основании фактических показателей последних трех лет по стране, ожидаемых показателей текущего года и прогнозируемых показателей следующего года;

— согласно третьей части п.97 Водного кодекса Азербайджана утвердить в двухмесячный срок, согласовав с Президентом Азербайджана, правила платного использования воды, и обеспечить учет использования платной воды между хозяйственными субъектами в соответствии с этими правилами;

— решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Комиссии (далее – Комиссия), созданной распоряжением Президента Азербайджана «О мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов» № 1968 от 15 апреля 2020 года, поручено:

— во время выполнения Плана действий, утвержденного этим распоряжением, скоординировать работу государственных органов (структур) и представлять Президенту Азербайджана регулярную информацию о результатах проводимых работ;

— обеспечить с научными учреждениями (организациями), специалистами, неправительственными организациями, международными экспертами и международными финансовыми структурами сотрудничество для обеспечения рационального и экономного использования водных ресурсов в орошении, снабжении питьевой водой, сферах энергетики и промышленности.

Министерству экономики поручено:

— обеспечить представление в ОАО «Азмелводхозяйство» и ОАО «Азерсу» соответствующей информации по государственному кадастру земель и государственному реестру недвижимости в связи с осуществлением мер, предусмотренных в пп. 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4 и 5.5 Плана действий, утвержденного этим распоряжением;

— совместно с министерством финансов представить Президенту Азербайджана предложения о финансовых средствах, требуемых для выполнения мер, предусмотренных в этом распоряжении, в соответствии со сроками выполнения этих мер.

ОАО «Азеркосмос» поручено оказать необходимую поддержку Комиссии посредством спутниковых услуг для оценки водных ресурсов и обеспечения их рационального использования.