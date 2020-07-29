Ильхам Алиев побывал в Исмаиллинском, Балакенском, Шекинском и Габалинском районах — ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля также побывал в Исмаиллинском, Балакенском, Шекинском и Габалинском районах.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проектом реконструкции участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамаха-Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Как сообщает АПА, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о предстоящей работе по проекту.

Было отмечено, что проект реконструкции этой ведущей в важные туристические регионы республики дороги, которая была проложена в 70-х годах прошлого века по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, подготовлен по поручению президента Ильхама Алиева во время его предыдущей поездки. В результате реконструкции дорога общей протяженностью 85,6 километра сократится на 9 километров. Дорога будет расширена до 4 полос движения. Через реку Агсучай будет построен новый мост протяженностью 634 метра.

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29 июля президент Азербайджанп Ильхам Алиев также принял участие в церемонии закладки фундамента Центра творчества, выставок и продаж «Дом DOST» Министерства труда и социальной защиты населения в селе Басгал Исмаиллинского района.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о центре.

Было отмечено, что подавляющее большинство населения района работает в традиционных для региона сельском хозяйстве, а также производственных сферах, связанных с ковроткачеством, медничеством, производством келагаи и другими древними видами ремесла. Безработные и ищущие работу граждане активно привлекаются в районе к программам занятости.

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29 июля в Исмаиллинском районе после реконструкции сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Тезекенд-Агбулаг-Гошакенд.

B открытии дороги принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о том, что дорога протяженностью 8 километров, построенная за счет инвестиционных расходов в 3,8 миллиона манатов, соединяет 3 населенных пункта с населением 2800 человек. Вдоль дороги создана вся необходимая инфраструктура. Строительство дороги создаст благоприятные условия для того, чтобы жители данных сел быстро и удобно добирались до пункта назначения и могли своевременно доставлять выращенную сельскохозяйственную продукцию до рынков и других пунктов продажи.

Затем главе государства был представлен проект строительства автомобильной дороги Гушендже-Зогаллыг.

Было отмечено, что на строительство данной дороги, соединяющей два населенных пункта с населением три тысячи человек, на основании Распоряжения Президента Азербайджана от 25 июня 2019 года было выделено 2,9 миллиона манатов, строительные работы завершились. Дорога протяженностью семь километров значительно облегчила передвижение между населенными пунктами и до районного центра.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о положении дел со строительством сельских дорог по стране в целом.

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29 июля в Исмаиллы состоялось открытие больницы модульного типа, предназначенной для лечения больных коронавирусом.

B открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в больнице.