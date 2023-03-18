18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева совершили поездку в Тертерский район.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала глава государства и первая леди приняли участие в открытии автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал о проделанной работе.

Отметим, что протяженность новой автомобильной дороги, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 3 октября 2021 года в Тертерском районе и которая соединяет 4 населенных пункта, составляет 22 километра, ее ширина на 19-километровом участке равна 9 метрам, на 3-километровом участке — 6 метрам.

В рамках проекта строительства этой дороги над рекой Инджечай построен автомобильный мост длиной 84 метра. Ширина трехпролетного моста составляет 14,5 метра. Мост возведен с учетом сейсмичности 9 баллов.

Строительные работы на дороге выполнены с высоким качеством в соответствии с требованиями строительных норм и правил. По проекту вдоль дороги установлены автобусные остановки, а также создана другая необходимая инфраструктура для нормальной организации дорожного движения.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также были проинформированы о проекте строительства внутренних дорог в селе Талыш Тертерского района. Было сообщено, что общая протяженность дорог внутри села составляет 4,2 километра.

Отметим, что строительство новой дороги, проходящей через освобожденные от оккупации села Талыш Тертерского района, Тапгарагоюнлу и Гашалты Гарагоюнлу Геранбойского района и пролегающей в сторону города Нафталан, будет способствовать удобному передвижению жителей населенных пунктов, расположенных вдоль дороги, а также социально-экономическому развитию региона. Новая дорога, наряду с городом Тертер, также обеспечит удобное и безопасное движение в направлении города Нафталан.