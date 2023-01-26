Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «лживыми и абсурдными» утверждения Армении о блокировке Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал во время встречи с новым посла Франции в Баку Анн Буайон, сообщила пресс-служба президента.

«Армения в последнее время выдвигает необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачин — Ханкенди на территории Азербайджана, глава государства назвал данные утверждения лживыми и абсурдными», — цитирует служба азербайджанского лидера.

Президент подчеркнул, что при помощи российских миротворцев в Карабахе и Международного комитета Красного Креста осуществляется перевозка грузов гражданского назначения. Так, с 12 декабря обеспечен проезд по Лачинской дороге в обоих направлениях около тысячи транспортных средств, указал Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские власти пытаются заставить всех этнических армян уехать из Нагорного Карабаха за счет блокировки Лачинского коридора.