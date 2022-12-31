Нашу историческую победу, завоеванную на поле боя два года назад, мы закрепили еще больше в политической плоскости.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что на встречах в Праге и Сочи в октябре этого года Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет нашей страны, глава государства сказал: «Считаю, что после этого были обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и мирное соглашение может быть подписано на основе известных пяти принципов, предложенных Азербайджаном».