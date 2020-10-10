Ильхам Алиев: Мы идем до конца, мы не остановились

Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха пойдет до конца в любом случае, заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК.

«Мы идем до конца. Мы не остановились. <…> Наша цель остается неизменной: восстановление целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Он также заявил, что фаза политического урегулирования наступит в том случае, если Армения будет привержена режиму перемирия. «И закончится фаза принуждения к переговорам. Будем идти до конца в любом случае», — заявил Алиев.

| 2020-10-10T18:09:30+04:00 10 октября 2020, 19:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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