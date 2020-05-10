Ильхам Алиев и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева

10 мая в день рождения Гейдара Алиева Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронение.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили память великого лидера.

Затем глава государства и его супруга почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Президент и первая леди также возложили цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

| 2020-05-10T16:52:02+00:00 10 мая 2020, 16:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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