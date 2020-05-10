Ильхам Алиев и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева

10 мая в день рождения Гейдара Алиева Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронение.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили память великого лидера.

Затем глава государства и его супруга почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Президент и первая леди также возложили цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.