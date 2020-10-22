Ильхам Алиев: Если Армения сделает конструктивные шаги и освободит территории, то мы, конечно, откроем все коммуникации

Мир полностью изменит ситуацию в регионе. Надеюсь увидеть, как три кавказские страны сотрудничают.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei.

«Сегодня, например, сотрудничество между Азербайджаном и Грузией находится на очень высоком уровне. Мы являемся стратегическими партнерами, и у нас сложились превосходные связи с нынешним правительством Грузии. Мы поддерживаем друг друга, мы – хорошие соседи и друзья. Посмотрите, сколько совместных проектов мы реализовали — транспортировка нефти, газа, электроэнергии, железнодорожное сообщение, Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и многие другие проекты. Думаю, Азербайджан вместе с Турцией является первым или вторым самым крупным инвестором Грузии. Первым или вторым самым крупным налогоплательщиком. Кстати, в середине 1990-х годов, когда обсуждался вопрос строительства трубопровода, со стороны Запада были некоторые предложения о прокладке этого трубопровода через Армению. Но в таком случае Армения должна была освободить территории, и тогда трубопровод мог бы быть проложен из Азербайджана в Армению, затем в Нахчыван, а оттуда в Турцию. Это был самый короткий маршрут. Если вы посмотрите на карту, то увидите маршрут, по которому проходит трубопровод. Он был проложен так, чтобы обойти Армению. Но армяне думали, что мы не сможем построить этот трубопровод. Поэтому они сказали «нет». Считаю, что сейчас они очень сожалеют об этом. Из-за оккупации они оказались в тупике. Они считали, что мы не сможем построить трубопроводы, железные дороги. Они всегда поддерживали эксплуатацию железной дороги Карс-Гюмри. Эта железная дорога существовала, но из-за армянской оккупации братская Турция закрыла ее. Таким образом, на самом деле у Армении есть выход к морю, но из-за агрессии против Азербайджана и территориальных претензий к Турции у них нет границы с Турцией. Может вы и не знаете, но в их конституции закреплены территориальные претензии к Турции. Чтобы в нынешнее время иметь территориальные претензии к такой мощной стране как Турция, надо быть безумным. Но это — суть их идеологии. В ходе переговоров прежнему правительству Армении были направлены месседжи о том, что в случае прекращения ими оккупации Азербайджан может реализовать в Нагорном Карабахе различные социальные и экономические проекты. Эти месседжы были направлены прежнему президенту Армении посредством сопредседателей Минской группы, и они их отвергли. Сегодня люди в Нагорном Карабахе живут в бедности. Там царит полная безработица, нищета, разрушена инфраструктура. Мы были готовы вложить инвестиции. Но мы сказали, освободите территории и тогда мы поможем вам. Сегодня, когда мы сами освобождаем эти территории, конечно же, мы окажем помощь этим людям, армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, и, безусловно, азербайджанцам, которые вернутся, чтобы восстановить эти территории. Но если Армения сделает конструктивные шаги и освободит территории, то мы, конечно, откроем все коммуникации. Я знаю, а также слышал о позиции правительства Турции, что и они в случае освобождения Арменией территорий откроют коммуникации. Тогда ситуация на Южном Кавказе полностью изменится»,- сказал Президент Ильхам Алиев.