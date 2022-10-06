6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал в Праге интервью азербайджанским телеканалам.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Я надеюсь, мы постепенно приближаемся к миру. Я ценю работу Шарля Мишеля в этой области. Потому что, как известно, в Брюсселе несколько раз проходили трехсторонние встречи, и с каждым разом мы еще ближе к миру», — заявил Президент.

Отметив, что эта четырехсторонняя встреча была организована Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном, глава государства сказал:

«В ходе этой встречи также обсуждались важные вопросы, и я думаю, что эта встреча будет иметь важное значение для достижения мирного договора. Тем не менее, контакты продолжаются. Мы договорились, что после ужина мы снова соберемся вместе. В любом случае мирный процесс уже получил импульс».

«В случае доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года. Проходит время, наши инициативы продвигаются не так легко, хотя первая встреча министров иностранных дел не принесла конкретных результатов, но я считаю, что это позитивный шаг. Думаю, что если в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года», — заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что ни у кого — ни у армянской стороны, ни у Совета Европы — нет вопросов относительно пяти принципов, провозглашенных азербайджанской стороной:

«Сегодня во время встречи с президентом Франции я увидел, что эти пять принципов принимаются. Это естественно, потому что мы не изобрели ничего нового. Это принципы, основанные на отношениях между государствами, которые хотят нормализовать отношения».