Ильхам Алиев: «Азербайджан настроен на эффективное сотрудничество с Россией»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настроен на эффективное сотрудничество с Россией, и выразил уверенность, что уже в этом году все потери из-за пандемии коронавируса будут компенсированы.

«Что касается двусторонних отношений, то, несмотря на тяжелый год, связанный с пандемией, у нас все-таки спад товарооборота не очень значительный. Уверен, что в этом году мы все компенсируем, [у нас] очень большая, обширная повестка дня, в том числе в экономической сфере. В политической сфере Азербайджан и Россия уже давно стратегические партнеры», — сказал Алиев во время встречи в понедельник с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Азербайджана отметил «активное участие России в прекращении войны, а также в миротворческой миссии». Это, по его словам, «говорит именно о том, что эти отношения стратегического партнерства долгосрочные, имеют очень хорошую динамику».

«Вы отметили, — сказал Алиев, обращаясь к Путину, — гуманитарное сотрудничество между нашими странами. Это всегда отличалось большой искренностью, эффективностью и также нацеленностью на конкретный результат. И по всем другим сферам мы настроены на очень эффективное сотрудничество».