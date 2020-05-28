ИИ-боты против «сливных бачков»: печаль и страх южного города

Нынешний год, еще не пройдя половины своего пути, уже шокировал жителей одного южного города до невозможности. Рушилось все, что казалось прочным и устойчивым. Основной экспортный продукт южного города упал в цене и не отжался. А тут еще и коварный вирус накрыл всех медным тазом. Убытки впору было считать не в миллиардах, а в тоннах денег. При этом, конца и края всей этой свистопляске не было видно, что усиливало чувство тревоги. «Что же будет с Родиной и с нами?». Все чаще эта тема становилась основной в беседах южногородцев.

В поисках ответа на этот вопрос прогуливалась по бульвару группа лучших людей города. Они одеты были в Гуччи, но вот с лица — чернее тучи. Видят, идет к ним на встречу крайне встревоженный Гезягирян Подхалимов. Совсем недавно он не хило так погудел в ресторане со свеженазначенным главой исполнительной власти одного из районов черного города. Лей-пей этот имел место в период карантина. А Подхалимов никогда не мог держать язык за зубами. Наоборот, он привык монетизировать все, что поддается монетизации. В общем, о загуле этом быстро стало известно там, где надо и в итоге чиновник, который наливал и подкладывал Гезягиряну, получил строгий такой, глубокий и на всю жизнь запоминающийся выговор.

Ясное дело, что все поняли, что Подхалимов вновь сыграл роль козла провокатора. И потому не было ничего удивительного в том, что лучшие люди города, увидев несущегося к ним на встречу Гезягиряна, всячески пытались избежать общения с ним. Но, он был ушлый товарищ, привыкший залезать в окно, когда его гонят в дверь. В общем, не убереглись лучшие люди города, вляпались в Подхалимова. Но на том их неприятности не закончились. Потому, что услышали они нечто действительно шокирующее.

Новость эта пришла из той самой страны, что распространила по миру коварный вирус. То, что она собралась распространить еще, было не менее опасным. «Новостное агентство «Фейхоа» имеет в своем штате виртуального журналиста с искусственным интеллектом. Умный бот понравился зрителям, и теперь виртуальный сотрудник ведет новостные программы на одном из ТВ-каналов», — ежеминутно протирая запотевшие от переживания очки, верещал Гезягирян.

По его словам, дело приняло совсем уже печальный и тревожный оборот. Теперь, ИИ-боты и виртуальные репортеры ведут новости и развлекательные передачи на центральном канале страны-экспортера коварного вируса. Но и это еще не все. А недавно в штате ИИ-журналистов появилась новенькая, которая является полной копией настоящей телеведущей. Схожесть голосов и внешности – невероятная. А еще, с грустью в голосе сообщил Подхалимов, скоро боты с искусственным интеллектом смогут заменить и журналистов, которые ведут репортажи непосредственно с мест событий.

«Умер твой ишак!», — лаконично и точно вынес вердикт один из лучших людей города. Такого же мнения были и все собравшиеся. «Действительно, зачем нужны настоящие журналисты, особенно если их в реальности нет?! Есть только дорогостоящие и дешевые «сливные бачки»», изрек еще один любитель прогулок по бульвару, отчего-то посмотревший в упор на Гезягиряна. Подхадимов взгляда не выдержал, он знал, что о его выкрутасах известно всем. Воодушевленный победой в битве взглядов, один из лучших людей южного города принялся развивать свою мысль.

По его словам, ИИ-боты и виртуальные репортеры были хороши тем, что большой зарплаты не требовали, карьеризмом и интриганством не страдали. «Особенно много можно сэкономить на копии настоящей телеведущей. Ни тебе «сюрпризов» в виде ее планов на место дамы сердца своего шефа, ни постоянных просьб отдохнуть на Бали или Гоа, никаких жалоб на отсутствие квартиры в новостройке в центре города или дорогостоящей иномарки. Плюс, она ведь и в депутаты не захочет выдвигаться! Просто сказка, а не жизнь»,- рассуждал этот господин. Он был состоятельным человеком, давно и хорошо познавшим жизнь. Его выводам можно было верить.

Его коллега по дискуссии решил все же возразить в том духе, что хвастаться романом с ИИ-ботом, пусть даже очень похожим на известную телеведущую, как-то не комильфо. Не так поймут, появятся сомнения в жизненной ориентации уважаемого человека. Да и вообще — попахивает бегом в сторону резиновой женщины. Впрочем, не только это беспокоило собравшихся. «А вдруг, это только начало? Глядишь, ИИ-боты заменят и наших парламентариев, чиновников разного уровня. Кто же тогда будет изображать хорошую мину при плохой игре? Ради кого будут фальсифицировать выборы? Кто будет обирать граждан, поддерживая давнюю и нерушимую традицию казнокрадства и коррупции?!», — с невероятной печалью в голосе рассуждали лучшие люди города.

Их грусть и опасения были близки и понятны Гезягиряну Подхалимову, как никому иному. Он понимал, что появление ИИ-ботов может привести к тому, что родится и его копия. Только, не берущая денег за заказные статьи, не снимающая новости на своем сайте за мзду, не занимающаяся мелкими интригами и шантажом, не шатающаяся по кабакам и ресторанам чиновников разного уровня за их счет или же даром. Понятно, что в короткие сроки ИИ-бот, являющийся копией Подхалимова обретет то, что он сам давно растерял — уважение людей.

Впрочем, Гезягиряна больше беспокоила перспектива окончательной потери солидных барышей. «Мне этот год сразу не понравился. Прямо с первого его дня. Что и говорить — год многоопытной Крысы. Ее бесплатным сыром в мышеловку не заманишь. Самим бы в нее не попасть», — изрек он, прощаясь с лучшими людьми города. Руки ему никто жать не стал, но с ходом мыслей Подхалимова все согласились. Остаток пути, гулявшие группой южногородцы, провели в задумчивом молчании.