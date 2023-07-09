Несколько игроков «Пари Сен-Жермен» выразили недовольство критикой со стороны нападающего Килиана Мбаппе в адрес клуба. Об этом сообщает RMC Sport.

Дело Килиана Мбаппе начинает напрягать раздевалку «ПСЖ». Как утверждает источник, шесть игроков, в том числе двое новичков команды, 8 июля утром выразили свой гнев по этому поводу президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи.

В середине июня Мбаппе дал интервью, в котором заявил, что вопрос о неудачах парижан в Лиге чемпионов нужно адресовать не ему, а руководству команды. Несколько игроков команды остались недовольны его высказываниями, назвав их оскорблениями клуба.

Президент столичного клуба счел эти слова шокирующими и расценил как неуважение ко всем действующим игрокам. Он даже задумался, почему игрок, который говорит это, не покидает команду прямо сейчас.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В этом году разговоры о переходе Мбаппе в «Реал» возобновились.