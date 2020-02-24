Игрокам «Барселоны» измерили температуру по прилете в Неаполь

Всей делегации «Барселоны», прилетевшей в Неаполь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», прямо в самолете измерили температуру.

Подобные меры вызваны распространением коронавируса в Италии. В местных медиа появилась информация, что непосредственно в Неаполе зафиксированы два случая подозрения на коронавирус.

На прошлой неделе несколько матчей чемпионата Италии отменили из-за коронавируса. Вероятно, переносы игр продолжатся.

Матч «Наполи» – «Барселона» пройдет во вторник, 25 февраля. Начало – в 23:55 по бакинскому времени. (sports.ru)

| 2020-02-24T21:01:20+00:00 24 февраля 2020, 23:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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