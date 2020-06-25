Игрок «Реала» Винисиус сравнил Ла Лигу с чемпионатом мира

Игрок мадридского «Реала» Жуниор Винисиус оценил свою игру в матче против «Мальорки», передает Marca.

«Королевский клуб» победил со счетом 2:0, а бразилец стал автором первого гола.

«Я очень доволен тем, как провел матч. Я нахожусь в отличной форме, потому что много работал. Сейчас это напоминает чемпионат мира, матч каждые три дня, нужно не терять концентрацию. Хочу прогрессировать, чтобы помогать команде», — сказал Винисиус.

В текущем сезоне чемпионата Испании «сливочные» занимают первое место, набрав 68 очков.(Газета.Ru)